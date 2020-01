Ray Shero n’est plus le DG des Devils

Les Devils du New Jersey et leur directeur général, Ray Shero, ont décidé de mettre fin à leur association, dimanche.

Josh Harris, qui est le président et le propriétaire principal des «Diables », a confirmé la nouvelle sur le site internet de son équipe.

«Ray est un dirigeant talentueux et je suis sûr qu’il aura beaucoup de succès dans le futur, a exprimé Harris dans un communiqué de presse. Toutefois, Ray et moi, nous sommes d’accord sur le fait que les Devils ont besoin d’une nouvelle direction et que ce changement est effectué dans les meilleurs intérêts de notre équipe.»

Shero était en poste au New Jersey depuis le mois de mai 2015. Sous sa gouverne, le New Jersey a maintenu un dossier de 157-167-48. Les Devils n’ont participé qu’une seule fois aux séries éliminatoires lorsque l’homme de 57 ans était le grand manitou, soit en 2017-2018. À l’époque, ils avaient été vaincus en cinq matchs par le Lightning de Tampa Bay en première ronde.

Avant son association avec les Devils, Shero avait été le DG des Penguins de Pittsburgh de 2006 à 2014. Il y a notamment remporté la coupe Stanley en 2009.

«Dans les prochaines semaines et mois, nous allons lancer un processus pour trouver un nouveau directeur général», a également révélé Harris.

En attendant, c’est Tom Fitzgerald qui assurera l’intérim. Ce dernier sera d’ailleurs épaulé par Martin Brodeur, qui agira à titre de conseiller en ce qui concerne les opérations hockey.