Un défenseur des Rangers mis à l’amende

Le Département de la sécurité des joueurs de la Ligue nationale de hockey a imposé, dimanche, une amende de 5 000$ au défenseur des Rangers de New York Jacob Trouba.

Ce dernier a été sanctionné pour avoir donné un coup de bâton au défenseur des Blues de St. Louis Vince Dunn, samedi soir, lors d’un gain de 5 à 2 de la formation du Missouri.

L’événement est survenu après que la sirène ait annoncé la fin du duel entre les deux équipes. Trouba a donné plusieurs coups de bâton au patineur des Blues et un combat s’en est suivi. Même si le match était terminé, le joueur des Rangers a écopé d’une pénalité pour coup de bâton et d’une inconduite de partie. Dunn avait reçu un deux minutes pour rudesse.

Le montant exigé au patineur des Blueshirts est le maximum permis selon les règlements de la convention collective de la LNH.

À sa première saison dans l’uniforme de Rangers, Trouba a amassé six buts et 15 mentions d’aide pour 21 points en 44 parties. Il a également maintenu un différentiel de -5 et écopé de 35 minutes de pénalités.