JOBIN, Gaétan



À Montréal, le 5 janvier 2020 est décédé, à l'âge de 71 ans, Gaétan Jobin.Il laisse dans le deuil ses filles Geneviève (Pierre) et Eliane (Serge), ses petits-enfants Alice et Arnaud, ses soeurs Lucille, Colette, Aline et Marie-Reine, ainsi que ses beaux-frères, neveux et nièces, parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funérairele dimanche 19 janvier 2020 de 13h à 17h.Selon ses volontés, il n'y aura pas de funérailles.