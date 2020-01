PRÉGENT, Jeanne Quessy



À Sainte-Anne-de-la-Pérade, le 19 décembre 2019, est décédée à l'âge de 96 ans, Mme Jeanne Prégent (née Quessy), épouse aimante de feu Léo Prégent.Elle laisse dans le deuil ses enfants, Jacques (Louise Meunier), feu Francine (Yvon Leduc) et Louise (Jacques Bélanger), ses petits-enfants, Daniel, Sophie, Kim et leurs conjoints, ses arrière-petits-enfants, Anaïs, Antoine, Raphaëlle et Thomas, de même que de nombreux parents et amis.Les funérailles auront lieu à l'église de Sainte-Anne-de-la-Pérade, le samedi 18 janvier à 13 h (accueil à compter de midi), suivies de l'inhumation au cimetière.Un merci sincère à sa petite-fille Sophie pour son dévouement, de même qu'au personnel du Foyer La Pérade pour l'aide apportée.GROUPE GARNEAU THANATOLOGUE418-325-2462