ARCHAMBAULT, Ovila



Au CISSSME (pavillon Honoré-Mercier) de St-Hyacinthe, le 5 janvier 2020, est décédé à l'âge de 76 ans, M. Ovila Archambault, de St-Hyacinthe, autrefois de St-Denis-sur-Richelieu.Prédécédé de sa fille Julie et de leur mère Claudette Arpin, il laisse dans le deuil ses enfants : André (Gail Bennet), Patrick (Josée Daviau), Martin (Nathalie Joyal) et Maryse (Sylvain Lachance), ses sept petits-enfants : Amélie, Marie-Christine, Dave, Michaël, Frédérick, Nicolas et Raphaël, ses arrière-petits-enfants Nathaniel et Léa-Maude, ses frères et ses soeurs : Chrétien (Constance Beauregard), Claire (feu Gaétan Martin), Joseph (Claudette Benoit), Luc (Lorraine Breton), Angèle (feu Noël Poupart) et Edith (feu Jean Sylvestre) ainsi que plusieurs neveux, nièces, parents et amis.La famille recevra les condoléances le vendredi 17 janvier 2020 de 14h à 17h et de 19h à 22h, au salon. Les funérailles sous la direction de la :ST-DENIS-SUR-RICHELIEUmaisonphaneuf@videotron.caauront lieu le samedi 18 janvier 2020 à 11h, en l'église de St-Denis-sur-Richelieu, suivies de l'inhumation au cimetière du même endroit. Samedi le salon ouvrira à 9h.