Dilemme financier

Je vis depuis un an et demi une relation torride avec une femme qui est en couple depuis 20 ans avec un homme qu’elle n’aime plus. Cette absence d’amour daterait selon elle, de plusieurs années, et elle ne pense pas que ça puisse se replacer jamais. Comme, selon ses dires, elle n’avait jamais rencontré quelqu’un tel que moi, elle n’avait jamais entamé de démarches en vue de se séparer. Mais depuis qu’on est ensemble, elle dit vouloir s’y mettre.

Je sens que c’est la femme de ma vie et je ne voudrais pas la perdre. Mais en même temps, je me retiens de lui mettre de la pression parce que je ne me sens pas à la hauteur, financièrement parlant, de l’homme avec qui elle est en couple. Elle me parle souvent du train de vie qu’ils mènent et je vois bien que je ne fais pas le poids.

Je n’ai jamais abordé la question financière d’une éventuelle vie à deux avec elle, et elle non plus. Pas plus qu’elle ne montre des signes d’action en vue d’une séparation. Pensez-vous qu’elle se doute de quelque chose et évite le sujet pour ne pas me décevoir ? Ce que je voudrais savoir en fait, c’est, pensez-vous que je ne suis qu’un gars de passage pour la désennuyer et que dans le fond elle ne quittera jamais sa proie, pour l’ombre que je dois représenter à ses yeux ?

Un gars ben ordinaire

Le seul fait de me poser la question, c’est probablement y répondre. Sans vouloir péter votre balloune, j’ose vous dire que tant que vous n’oserez pas aborder le sujet avec elle, vous ne connaîtrez jamais sa réponse. Mais peut-être préférez-vous ce flou à une séparation certaine dans le cas où vous la pousseriez au pied du mur en l’enjoignant de procéder à sa séparation ? D’ailleurs, le fait qu’elle n’ait rien engagé en ce sens depuis un an et demi, en dit beaucoup sur son absence d’envie réelle de quitter cet homme.