En chalet au lac Simon

Des sentiers au seuil de la porte. Des chevreuils pas bien loin. Un chalet en pleine nature pour moins cher que ceux situés près des stations de ski. C’est un peu tout ça un séjour au Centre touristique du Lac-Simon, à Duhamel en Outaouais.

Si ça coûte moins cher, c’est aussi parce que ce sont des chalets traditionnels plutôt que des résidences secondaires récentes spacieuses. On y trouve deux ou trois chambres et les commodités de base, en plus d’un poêle à combustion lente et même d’internet.

Sentiers et glissoire

En partance des chalets, on a accès à un réseau de 10 kilomètres de sentiers à parcourir à pied, en raquettes ou en skis de fond. En raquettes, qu’on peut louer sur place, je ne saurais trop vous suggérer un agréable circuit de trois kilomètres, accessible même avec des enfants.

L’itinéraire en question longe le lac Simon jusqu’à la rivière Petite-Nation. Le point de vue porte loin. Un sentier en pleine forêt vous permet de revenir vers le chalet.

Près du poste d’accueil hivernal, on s’en donne à cœur joie sur des glissoires aménagées à même une pente naturelle. Les chambres à air sont fournies.

Chevreuils

À Duhamel, il y aurait 1000 à 2000 chevreuils en hiver, lesquels se regroupent pour mieux circuler dans la neige épaisse. Contrairement à ce qu’on croirait, ce n’est pas sur un sentier que vous avez le plus de chances d’en voir, mais dans le village et autour.

Derrière le restaurant Rendez-vous du chevreuil, tôt le matin ou vers la fin de l’après-midi, des chevreuils viennent manger du maïs concassé laissé à leur intention. On peut même les voir par les fenêtres, en sirotant un chocolat chaud ou en mangeant notre repas.

Dehors, il faut garder nos distances pour ne pas les faire fuir. Ça demeure des animaux sauvages.

En bref

Sentiers : marche, raquette, ski de fond

marche, raquette, ski de fond Location de chalet : de 124 $ à 226 $ par nuit

de 124 $ à 226 $ par nuit sepaq.com

