Je sors, je reste

Coups de cœur

Théâtre

Nelligan

Le destin tragique du grand poète québécois Émile Nelligan sera porté sur les planches jusqu’au 8 février. La pièce créée il y a trente ans par Michel Tremblay et André Gagnon raconte l'histoire du poète, de sa jeunesse prometteuse jusqu’à sa vieillesse dans une prison. Le Jeune Nelligan, joué par Dominique Côté, et le Vieux, incarné par Marc Hervieux, en viendront à se rencontrer dans cette pièce qui rassemble une distribution spectaculaire d’artistes de talent.

Ce soir, à 19h30 ,au Théâtre du Nouveau Monde - 84, rue Sainte-Catherine Ouest

Je sors

Théâtre

Made in Beautiful (La belle province)

Olivier Arteau a actualisé sa pièce qui met en vedette une famille quelque peu dysfonctionnelle et la présentera jusqu’au 1er février à la Salle Jean-Claude-Germain. Le metteur en scène et auteur avait créé la pièce il y a deux ans. Linda réunit sa famille chaque Halloween, c’est une tradition chez elle. Cependant, ces rassemblements laissent place aux rivalités familiales au sujet de divers thèmes de l’actualité nationale et internationale.

Ce soir, à 19h, au Centre du Théâtre d’Aujourd’hui – 3900, rue Saint-Denis

Lancement

Notre histoire n’est plus qu’un jeu de mémoire – Alex Météore

L’auteur-compositeur-interprète qui s’est, entre autres, fait connaître à La Voix en 2018 présentera son premier EP aux Montréalais. L’opus de cinq compositions mélange le pop au rock progressif. Notre histoire n’est plus qu’un jeu de mémoire sera disponible sur les plateformes numériques dès vendredi.

Ce soir, à 17h, au Verre Bouteille – 2112, avenue du Mont-Royal Est

Théâtre

Don’t Read The Comments

Cette pièce créée par Sermo Scomber Theater sera présentée ce soir dans le cadre du festival WildSide. L’œuvre de Sarah Segal-Lazar reproduit un talk-show qui discute des zones grises du consentement sexuel par le biais de clowns et bouffons. Don’t Read The Comments avait connu un grand succès lors de sa présentation au Montreal Fringe et au Centre Ségal.

Ce soir, à 19h, au Théâtre Centaur – 453, rue Saint-François-Xavier

Théâtre

Les filles et les garçons

Le Théâtre de La Manufacture commence l’année avec cette pièce de Dennis Kelly traduite par Fanny Britt. La comédienne Marilyn Castonguay est seule sur scène. Elle incarne une jeune femme qui nous raconte sa rencontre avec le père de ses enfants ainsi que tout ce qui s’ensuit: les hauts, les bas, le quotidien de mère, etc. Elle occupe un emploi qu’elle aime bien jusqu’à ce que tout bascule.

Ce soir, à 19h, au Théâtre La Licorne – 4559, avenue Papineau

Cinéma

1917

En plein milieu de la Première Guerre mondiale, deux jeunes soldats anglais, Schofield et Blake, se voient confier une mission plus qu’ardue, voire impossible. Ils devront traverser le territoire ennemi pour transmettre un message à des centaines de soldats qui pourraient devenir les victimes d’une attaque mortelle. Le frère des Blake est d’ailleurs de ce nombre.

Sorti en salle le 10 janvier

Je reste

Télé

The Walking Dead: la série – Saison 7

La septième saison en français de The Walking Dead est maintenant diffusée sur addiktv. On retrouvera Rick et sa gang confrontés à Negan, qui mettra fin à la vie de l’un d’entre eux à l’aide de Lucille, son bâton de baseball. Troublé, Rick se soumettra aux Sauveurs. La communauté d’Alexandria devra donc travailler pour eux afin d’éviter que d’autres meurent sans raison.

Ce soir, à 22h, sur addiktv

Album

L’Au-delà - Double Date With Death

Le groupe montréalais Double Date With Death a sorti, la semaine dernière, un tout premier album en français intitulé L’Au-delà. Même s’ils ont changé la langue de leurs compositions, les membres du groupe gardent leurs bonnes habitudes, avec cet opus, avec des chansons aux sonorités pop, punk et même garage californien.

Sorti le 10 janvier

Web

Les 20 de 2020

Pour souligner la nouvelle année qui commence, Tabloïd a préparé un dossier sur de jeunes personnalités influentes du Québec. Chacun est présenté par un mentor ou une personne d’influence dans son domaine de prédilection. On retrouve donc les portraits de Maud Evelyne vue par l’auteur David Goudreault, Christine Morency vue par l’humoriste François Bellefeuille ou encore Mickaël Nguyen vue par le journaliste d’expérience à The Gazette Paul Cherry.

Disponible sur tabloid.co depuis le 6 janvier