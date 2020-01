LES PATIENTS AYANT DES CATARACTES ONT DES CHOIX

« Les étoiles, la nuit? Il y a une décennie que je ne les voyais plus », raconte Tracey Dorey. « J’ai toujours aimé la nature, mais je n’ai compris tout ce que j’avais manqué qu’après mes opérations de cataracte. »

Tracey faisait partie des 2,5 millions de Canadiens vivant avec des cataractes.

Selon un récent sondage, plus de la moitié des Canadiens ignorent pratiquement tout de la cataracte et de la chirurgie de la cataracte et 59% ignorent qu’il existe des options permettant de traiter en même temps les cataractes et d’autres troubles de la vision.

Le sondage a également révélé que la crainte faisait obstacle à ces interventions, malgré le fait que l’opération de la cataracte est l’une des interventions chirurgicales les plus couramment pratiquées au Canada et qu’elle est la seule capable de corriger la perte de vision due aux cataractes.

« Souvent, nos patients se disent nerveux à l’idée de la chirurgie de la cataracte», explique le Dr Pierre Trottier, ophtalmologiste. « Certes, chaque intervention requiert une évaluation soigneuse, mais elle est généralement sécuritaire et a lieu sans hospitalisation. »

Plus de 350 000 opérations de cataracte ont lieu chaque année au Canada. La cataracte, le cristallin opacifié, est extraite et est remplacée par une lentille intraoculaire. Cette intervention mini-invasive est exécutée en moins de 30 minutes et permet à la plupart des patients de retourner à leurs activités normales peu de temps après la chirurgie.

Il est important, avant une chirurgie de la cataracte, que le patient discute avec le chirurgien de ses objectifs de vision post-chirurgicale.

Pendant des années, les lentilles de remplacement du cristallin étaient monofocales. « Les innovations dans le domaine des cristallins artificiels, comme les lentilles trifocales, permettent maintenant d’obtenir d’excellents résultats de vision à différentes distances, de réduire la dépendance aux lunettes et d’améliorer la qualité de vie des patients », déclare le Dr Trottier.

Pour en savoir plus sur la cataracte, la chirurgie de la cataracte et les options de lentilles intraoculaires, consultez votre professionnel des soins oculaires et visitez le site pouryvoirplusclair.ca.