«October Faction»: Maxim Roy en vedette dans une série de Netflix

Pour ceux et celles qui s'ennuyaient de Maxim Roy, on pourra bientôt la revoir dans une série diffusée sur la plateforme Netflix. Et depuis peu, on peut désormais voir la bande-annonce de cette série, intitulée October Faction.

Au début janvier, Netflix a partagé les toutes premières images de sa nouvelle série originale qui sera disponible dès le 23 janvier.

L'intrigue tournera autour de jumeaux de 17 ans, Viv et Geoff Allen, dont les vies seront complètement chamboulées lorsqu'ils découvriront que leurs parents sont en fait des tueurs de monstres. L'histoire est basée sur une série de bandes dessinées du même titre.

Selon le site IMDb.com, le personnage interprété par Maxim Roy se nomme Alice Harlow. Il s'agit d'une puissante sorcière, dernière de sa lignée. Habitée par la perte de ses proches, elle se lance dans une quête pour détruire les responsables de la mort de ses semblables, mais elle découvrira un secret enfoui depuis longtemps qui pourrait briser la vie de la famille Allen.

Pour sa part, la comédienne québécoise a simplement partagé une photo promotionnelle de la série sur son compte Instagram.