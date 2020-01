Pacioretty au match des étoiles pour ses enfants

Aussi surprenant que cela puisse paraître, l’attaquant des Golden Knights de Vegas Max Pacioretty participera seulement à un premier match des étoiles en carrière à la fin du mois, une situation qui lui fait plaisir, mais qui enchante encore plus ses quatre garçons.

«Par le passé, j’étais toujours derrière d’autres gars avec le Canadien de Montréal qui étaient très bons et qui ont pu y aller, a mentionné l’ancien capitaine du CH au site officiel des Golden Knights, lundi. Carey Price avait sa place tous les ans, P.K. Subban avait sa place et quand Shea Weber est arrivé, il avait lui aussi sa place.»

Pacioretty a mené les pointeurs du Tricolore pendant six saisons consécutives (de 2011 à 2017) et a été considéré comme l’un de meilleurs francs-tireurs de la Ligue nationale de hockey (LNH) pendant son règne.

«J’avais le même état d’esprit que tout le monde, du genre si ça doit arriver, ça arrivera. Mais je me suis réveillé un matin et mon fils aîné [Enzo, 6 ans] regardait le “NHL Network” et m’a demandé si j’aillais faire l’équipe. Je lui ai dit “probablement pas” et il s’est fâché parce qu’il voulait vraiment que j’y arrive. C’est là que j’ai réalisé que ça pouvait être super, surtout si j’avais la chance d’y aller avec ma famille et mes enfants. C’est ce qui m’excite le plus en ce moment, a confié l’Américain de 31 ans.

In extremis

Sa présence au match des étoiles, Pacioretty la doit en partie au joueur des Ducks d'Anaheim Jakob Silfverberg. Puisque la femme de celui-ci attend un enfant pour la fin du mois, le Suédois a décidé de laisser sa place. La LNH a ensuite choisi le joueur des «Knights» pour le remplacer dans la formation de la section Centrale.

«J’ai dit à mon fils que j’allais être dans l’équipe de Connor McDavid et ses yeux se sont ouverts comme s’il avait vu un fantôme. Je lui ai dit que j’étais mieux d’être encore son joueur préféré après ça», a blagué Pacioretty.

Il n’a cependant pas volé cette nomination puisqu’il se dirige vers la meilleure récolte offensive de sa carrière. En 48 parties, l’ailier gauche compte 45 points, dont 20 buts. Il sera accompagné au Enterprise Center de St. Louis par son entraîneur Gerard Gallant, qui pilotera la formation de la Centrale lors du week-end du 24 au 25 janvier.