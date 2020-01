Salon de l’Auto 2020: voici tout ce que vous devez savoir

En collaboration avec

Cette année encore, le Salon International de l’Auto de Montréal (SIAM) souhaite nous en mettre plein la vue.

Avec le succès de la précédente édition, qui avait pris un virage électrique intéressant, l’évènement incontournable nous offre une 77e mouture plus époustouflante que jamais!

Voici les attractions à ne pas manquer lors du prochain Salon de l’Auto, qui se déroulera comme à l’habitude en janvier prochain.

La Zone électrique

Le Salon revient en force avec un espace bonifié qui présentera plus de 20 modèles de véhicules électriques et hybrides branchables. Cette fois, tout un étage, soit le niveau 7, sera consacré à la mobilité verte. On y retrouvera notamment des conférences d’une trentaine de minutes sur l’éléctromobilité. Sachez également qu’il sera possible d’effectuer des essais routiers de véhicules électriques CAA-Québec, en collaboration avec Roulons électrique, encore une fois cette année, avec ces modèles:

• BMW i3

• Chevrolet Bolt EV

• Ford Escape Hybride

• Hyundai Ioniq Électrique

• Hyundai Kona Électrique

• Kia Soul EV

• Mitsubishi Outlander PHEV

• Volkswagen e-Golf

N’oubliez pas de vous préenregistrer sur le site du Salon pour réserver votre place!

Expose ton char

Cette section est une nouveauté 2020 qui présentera des voitures modifiées par de jeunes Québécois. C’est le public qui a voté pour les 10 finalistes qui exposeront leur voiture au Salon, on vous invite à visiter le site Internet pour voir les modèles!

La boîte noire

Vous connaissez certainement cette attraction éphémère du Salon et ses voitures exotiques. Cette année, deux modèles y seront exposés: la Pagani Huayra Roadster (100 unités, à partir de 2 400 000 $US) et McLaren Senna (500 exemplaires, à partir de 989 850 $US). Celles-ci seront calées sous des boîtes en plexiglas pour être protégées au maximum des mains baladeuses, mais pas des regards admirateurs!

Les voitures classiques

En collaboration avec Voitures Anciennes du Québec, le Salon présentera une sélection de véhicules classiques, dont un vieux de plus de cent ans! Huit modèles sont attendus dans cette section : Ford Model T 1912, Ford Model A Phaeton 1929, Buick McLaughlin décapotable 1933, Chrysler Windsor 1948, Cadillac Model 62 décapotable 1954, Pontiac Parisienne 1966, Plymouth Cuda 1973 et Chevrolet Monte-Carlo SS 1987.

Aucun passionné d’automobile ne devrait manquer le Salon International de l’Auto de Montréal! Rendez-vous au Palais des congrès en janvier pour vivre toute l’offre de la mobilité sous un même toit.