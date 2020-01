«Salut Bonjour»: Daniel Melançon retourne au boulot

À l'automne 2019, Anouk Meunier et Daniel Melançon sont devenus parents du petit Arnaud. Les amoureux ont alors pris une pause de télé pour profiter des premiers moments avec leur petit trésor.

Lundi, Daniel Melançon a publié une photo sur Facebook, où on peut voir la main de son petit poupon. Il en profite pour donner des nouvelles du bébé, mais aussi pour annoncer la date officielle de son retour au travail, à l'émission matinale de TVA «Salut Bonjour».

«Vous êtes plusieurs à m’écrire et me demander à quand mon retour à ¨Salut Bonjour!¨ Sachez que je serai de retour le 20 janvier et que d’ici là, je vais consacrer la majeure partie de mon temps à prendre soin de #BBArnaud aux côtés de sa maman Anouk Meunier. Tout le monde va bien», a écrit le chroniqueur sportif.