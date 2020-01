Soldes de l'Après-Noël: 5 boutiques de la rue Sainte-Catherine pour fashionistas paumées

Le temps des Fêtes est bel et bien terminé, mais la saison des soldes est commencée! Les magasins ont le mot d’ordre de tout liquider pour laisser place aux nouveautés... C’est donc l’occasion, pour les fashionistas paumées, de dénicher un manteau longtemps convoité ou une paire de bottes soldée.

Voici donc un parcours de cinq boutiques à visiter sur la rue Sainte-Catherine, pour profiter des meilleurs soldes de l'Après-Noël.

1. Zara et les soldes de fin de saison

Photo courtoisie

Que vous naviguiez sur le web ou que vous magasiniez en boutique, c’est la folie chez Zara. Depuis quelques jours, la chaîne de prêt-à-porter espagnole liquide sa collection d’automne-hiver à petits prix. Des rabais de 25% à 70% sont appliqués sur les manteaux, les robes, les souliers et les bottes, les jeans et pantalons, et plus encore. C’est le moment idéal de dénicher le blazer élégant et structuré de vos rêves ou encore la robe-chemise oversized passe-partout.

(Prix jupe fleurie photo – 12,99$ au lieu de 45,90$)

*Disponible à la boutique Zara ou en ligne au zara.ca à partir de 50,00 $

2. Topshop et ses articles à 30 $ et moins

Photo courtoisie

Vive Topshop! On adore la boutique et ses pièces essentielles! Toutefois, en saison régulière, plusieurs achats au prix régulier peuvent ruiner votre portefeuille. C’est pourquoi il faut dénicher maintenant les aubaines de l'Après-Noël, dont plusieurs articles réduits à 30 dollars et moins. Faites vite, car plusieurs tailles ne sont déjà plus disponibles.

(Prix jupe en similicuir à 15,00 $ au lieu de 50 $)

* Disponible à la boutique Topshop au La Baie ou en ligne labaie.com à partir de 15,00 $

3. Aritzia affiche des rabais de 30 à 60%

Photo courtoisie

La chaîne canadienne de vêtements chouchoux des millénariaux, Aritizia, ne fait pas exception! Elle affiche également des rabais de 30% à 60% sur certains styles de la saison automnale. Vous retrouverez, entre autres, plusieurs modèles de jeans Levis, des tricots hyperconfortables en coton, des manteaux de laine et des justaucorps, à des prix très alléchants, débutant à 12,99 $.

(Prix Jive Pants photo 49,99 $ au lieu de 148 $)

*Disponible à la boutique Artizia ou en ligne au artizia.com à partir de 12,99 $

4. Rudsak et ses manteaux à moitié prix

Photo courtoisie

Tout comme sa populaire vente d’échantillons à l’automne, Rudsak récidive encore avec sa grande vente hivernale en liquidant ses manteaux, bottes et accessoires, jusqu’à 50 % de rabais. Des modèles hyperconvoités comme le parka Metra avec fourrure sont réduits à 495 $ au lieu de 995 $ ou encore la doudoune lustrée longue Maio est affichée à 297 $ au lieu de 745 $. Disons que ces soldes hivernaux réchauffent bien des budgets!

(Prix de la photo doudoune style Maio: 297 $ au lieu 745 $)

*Disponible à la boutique Rudsak ou en ligne rudsak.com à partir de 257 $ pour les manteaux

5. Les soldes à tout casser sur les bottes et souliers d’Aldo

Photo courtoisie

Bottes longues, bottillons, souliers à talons hauts ou plats, du suède au cuir, des motifs léopards aux textiles scintillants, vous mettrez la main sur une paire qui vous plaira à prix d’ami aux boutiques Aldo. En effet, l’entreprise québécoise présente à son tour ses soldes pouvant aller jusqu’à 70 % de réduction sur ses modèles automne-hiver. Avec la saison froide et les humeurs de Dame nature, il vaut mieux posséder plus qu’une paire pour affronter tous les genres de climats!

(Prix de la photo des bottes en imprimé de serpent modèle Aloessa à 41,98 $ au lieu de 140 $)

*Disponible dans les boutiques Aldo ou en ligne aldoshoes.com à partir de 32,99 $