ZZ Top de retour à la Place Bell en mai

Il n'aura pas fallu deux ans à ZZ Top pour remettre les pieds à la Place Bell, à Laval. Le célèbre groupe rock y donnera un nouveau spectacle le 17 mai prochain.

Les billets seront en vente dès ce vendredi à 10 h, en ligne (evenko.ca et placebell.ca).

Dans le cadre de sa tournée canadienne qui sera lancée à la fin du mois d'avril à Victoria, en Colombie-Britannique, la formation visitera 12 villes du pays en moins d'un mois.

Le trio barbu américain formé de Billy F. Gibbons, Dusty Hill et Frank Beard aura encore le loisir de puiser dans un vaste répertoire contenant les succès «La Grange», «Legs», «Sharp Dressed Man» et «Tush».

Lors de ce périple canadien, les membres de ZZ Top seront précédés d'un autre groupe bien connu, Cheap Trick, et du bluesman Marquise Knox.

Faisant carrière depuis maintenant 50 ans, ZZ Top a vendu plus de 30 millions d'albums et a été intronisé au Temple de la renommée du rock and roll.