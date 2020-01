OUIMET, Gilles



À Saint-Jérôme, le 9 janvier 2020, à l'âge de 89 ans, est décédé M. Gilles Ouimet, époux de feu Mme Gabrielle Fournier.Il laisse dans le deuil ses enfants, Robert (Guylaine) et Gérald, ses trois petits-enfants, Alexandre, Jonathan et Marie-Michèle, son frère Réjean, sa conjointe Mme Lise Archambault et sa famille, neveux et nièces et autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances le dimanche 19 janvier de 14h à 17h et de 19h à 22h, lundi 20 janvier dès 9h au:SAINTE-THÉRÈSE (450) 473-5934Une liturgie sera célébrée ce même lundi à 11h en la chapelle du complexe, suivie de l'inhumation au cimetière de Sainte-Rose, Laval.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Fondation québécoise du cancer.