LABRÈCHE, Bernard



De Terrebonne, le 6 janvier 2020, à l'âge de 80 ans, est décédé M. Bernard Labrèche, époux de Mme Anna Fe Cruda.Outre son épouse, il laisse dans le deuil son ex-épouse, Lise Bureau, ses enfants Jean, Nancy (Luc Garand), Stéphane (Isabelle Potvin) et Léonard (Yam Élie Bernier), ses petits-enfants Mikaël, Kevin, Christopher, Antony, Laura-Lee et Jéremy, ses arrière-petits-enfants Jayson, Isaac, ses frères et soeurs Gilles, Micheline, Jean-Claude, Nicole, Yves, Serge, France, feu André, feu Daniel, ses beaux-frères, belles-soeurs, neveux, nièces ainsi qu'autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 18 janvier de 19h à 22h et le dimanche 19 janvier de 10h à 12h au :850 MONTÉE MASSON, MASCOUCHEUne réunion de prières aura lieu à la chapelle du salon le dimanche 19 janvier à 11h30.Des dons à la Société canadienne du cancer seraient appréciés.