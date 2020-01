Chine: un bus englouti par la chaussée, six morts

Un gigantesque trou s’est soudainement formé dans une artère d’une grande ville de Chine, engloutissant un autobus rempli de passagers, ont rapporté mardi les médias officiels, qui font état de six morts et de quatre disparus.

Le bitume d’une rue très fréquentée de Xining, capitale provinciale du Qinghai (nord-ouest), a cédé lundi vers 17 h 30 (heure locale), avalant à moitié le véhicule et entraînant une explosion, a indiqué la télévision publique CCTV.

AFP

Une vidéo publiée par l’agence de presse China News Service montre des passants affolés s’écartant de la cavité qui s’est formée devant un arrêt d’autobus, et le véhicule pratiquement à la verticale dans le gouffre.

Une enquête est en cours afin de déterminer l’origine de l’accident, a souligné CCTV, précisant que 16 personnes, blessées, étaient «dans un état stable».

Un précédent bilan de CCTV faisait état de six morts et dix disparus. Il a été révisé à six morts et quatre disparus par l’agence de presse Chine Nouvelle.

L’effondrement de la chaussée a entraîné la formation d’une cavité de 80 mètres carrés. Une vidéo publiée par la télévision publique anglophone CGTN montre une personne sortie du trou par des secouristes.

AFP

Il ne s’agit pas du premier incident de ce type en Chine.

En 2016, plusieurs passants étaient tombés dans un trou qui s’était soudainement ouvert dans une rue de la ville de Zhengzhou, la capitale de la province du Henan (centre).

Une enquête des pompiers avait indiqué que cet effondrement avait pu être provoqué par des canalisations enfouies sous la route, et qui auraient cédé sous la pression des eaux de pluie.

En 2013, cinq personnes étaient décédées lorsqu’une cavité profonde de 10 mètres s’était brusquement ouverte aux portes d’un quartier industriel de Shenzhen (sud).