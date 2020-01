Entrevue: le Guide de l'auto s'entretient avec Jacques Villeneuve

L’académie de pilotage Feed Racing France, développée par Patrick Lemarié et l’ancien champion du monde de F1 Jacques Villeneuve, a conclu sa première saison récemment.

À LIRE AUSSI: Balado: la revue de l'année 2019 par Le Guide de l’auto

À LIRE AUSSI: Comment l’audio a-t-il évolué dans l’automobile?

Histoire d’en dresser le bilan, Le Guide de l’auto s’est entretenu avec le duo d’acolytes dans le cadre de son émission hebdomadaire diffusée sur QUB Radio.

Pour la quarantaine de passionnés qui ont pris part à l’expérience en 2019, il s’agissait d’une opportunité en or. «Il y a énormément de gens, ou de jeunes, qui rêvent d’être pilote automobile, mais qui sont rendus à un niveau où malgré leur talent, ils ne réussissent même pas à effectuer des saisons en karting parce que même le karting, c’est trop cher», se désole Jacques Villeneuve.

L’idée de fonder une telle école n’est pas tombée du ciel. À cet effet, M. Villeneuve raconte que «toute cette idée de l’école vient de Patrick [Lemarié] parce qu’il avait lui-même participé à ce genre de formation au début de sa carrière. À l’époque, ça s’appelait le Volant Elf. Et en France, il y en avait 3000 élèves par an dans les sept différentes écoles. Il avait terminé troisième l’année où Olivier Panis a gagné et c’est ce qui a propulsé Olivier Panis en Formule 1.»

Au cours de l’entrevue, le Champion du monde de F1 en 1997 a donné ses impressions sur les jeunes pilotes canadiens Lance Stroll et Nicholas Latifi et a commenté les changements de règlementations qui arriveront en F1 en 2021.

Villeneuve et Lemarié ont même confié à l’animatrice Miriam Pomerleau quel véhicule ils conduisent dans la vie de tous les jours!

Au cours de cette émission, Germain Goyer et Frédéric Mercier, en remplacement d’Antoine Joubert, sont revenus sur les présentations marquantes du salon Consumer Electronics Show (CES): la voiture Sony, le Jeep Wrangler hybride rechargeable ainsi que le taxi volant de Uber et Hyundai. Ils ont aussi échangé sur le premier VUS de Genesis qui est sur le point d’arriver et la baisse du nombre de véhicules neufs vendus au Canada en 2019.

Les deux animateurs ont également livré leurs impressions sur les Buick Envision et Infiniti QX50 qu’ils ont essayés.

Ils ont conclu l’émission en se rappelant avec nostalgie des belles année de Volkswagen et en répondant à vos questions.

Le Guide de l’auto est de retour pour une deuxième saison sur QUB Radio, tous les samedis à 10 h.