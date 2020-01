Est-ce qu’il y a un drame à l’horizon?

Je fus profondément perturbée l’automne dernier quand, coup sur coup, deux hommes ont été condamnés à de longues peines de prison pour avoir tué leur conjointe respective. Et en lisant leurs histoires de vie de couple, j’ai fait quelques rapprochements avec la mienne.

Je suis en couple avec un gars depuis cinq ans. Nous vivons une relation passionnelle, car sur le plan de l’amour physique, c’est le septième ciel à chaque fois. C’est d’ailleurs grâce à ça qu’on se raccorde quand on vit des moments difficiles. Car oui, il y en a beaucoup des moments difficiles.

Je fréquente un homme possessif qui voudrait m’avoir à lui tout seul. Comme je tiens à ma famille et à mes amis et que je garde un bon contact avec le père de mes enfants, ça le rend parfois agressif, surtout quand il a bu un verre de trop. Nous cohabitons chez lui les deux fins de semaine par mois où mon ex prend les enfants avec lui, autrement, on se voit un ou deux soirs par semaine chez moi.

Les enfants l’aiment beaucoup, même s’il leur fait un peu peur quand on a des discussions emportées lui et moi et qu’il lève le ton trop fort. Comme il ne veut rien savoir de mes proches, à part ma sœur qui l’a croisé chez moi à quelques reprises, je ne l’ai présenté à personne. Ma sœur, méfiante comme dix et à qui j’avais déjà parlé de son besoin d’avoir l’exclusivité sur ma personne, m’a mise en garde contre lui. Selon elle, ce travers marquerait les hommes potentiellement violents avec les femmes. Comme il n’a jamais levé la main sur moi, que je suis moi aussi une passionnée portée à s’emporter, je ne me résigne pas à lui mettre tous les torts sur le dos.

Mais la description de la relation entre Véronique Barbe, morte sous les coups d’Hugo Fredette, me fait réfléchir. Elle aussi semblait une passionnée comme je le suis, et elle a péri par la main de celui qui disait l’aimer plus que tout. Pensez-vous que je suis dans une relation à risque comme le prétend ma sœur ?

Anonyme

Personne ne peut prétendre détenir quelque droit que ce soit sur la liberté d’une autre personne. Comme ce garçon semble avoir cetteprétention, vous auriez intérêt à vous méfier, et surtout à calmer ses ardeurs en ce sens. Une relation amoureuse ne devrait jamais mener à des conflits qui ne peuvent se régler qu’au lit quand elles virent au vinaigre. On règle les différents par la parole et les explications visant à apaiser autant la tête et le cœur, que le corps. Par mesure de protection, veillez à ce qu’il ne vous manque jamais de respect, ni qu’il vous éloigne de vos proches.