RENAUD ROCHON, Marcelle



À Laval, le 5 janvier 2020, à l'âge de 97 ans, entourée de ses enfants, est décédée Madame Marcelle Renaud Rochon épouse de feu Georges Rochon.Elle laisse dans le deuil ses enfants Raymond (Marielle), Gisèle (Hébert), Jean-Pierre (Françoise), Guy (Lyne) et Gilles (Monique), ses petits-enfants, arrière-petits-enfants, ses frères et soeurs : Réjeanne, Mariette, Armand, Monique et Gaetan ainsi que ses neveux et nièces.La famille recevra les condoléances le samedi 18 janvier dès 13h à :123, RUE SAINT-LOUISSAINT-EUSTACHE, J7R 1X9La cérémonie religieuse suivra à 14h.Au lieu de fleurs, vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Société Parkinson.