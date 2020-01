Laval veut des bornes de recharge dans les nouveaux immeubles résidentiels

LAVAL | Dorénavant, tous les immeubles résidentiels de cinq logements et plus qui seront construits à Laval devront être aménagés de façon à pouvoir accueillir des bornes de recharge pour voitures électriques.

La Ville a adopté, mardi soir, un règlement en ce sens lors d'une séance du conseil de ville.

En vertu du règlement, les immeubles comptants de 5 à 49 logements devront se doter d'installations pouvant accueillir des bornes de recharge de niveau 2 (240 volts) pouvant desservir au moins 25 % des cases de stationnement prévues dans l'immeuble.

Dans le cas des immeubles de 50 logements et plus, les constructeurs devront prévoir des installations pour pouvoir installer des bornes de recharges pouvant desservir au moins 20 % des cases de stationnements. De plus, au moins deux bornes de niveau 2 devront obligatoirement être installées dans ces édifices, en plus des espaces permettant d'en installer d'autres.

Ainsi, grâce à cette mesure, les propriétaires de véhicules électriques pourront faire installer une borne de recharge dans leur immeuble sans difficulté.

«L’obligation de prévoir les installations électriques pour des bornes de recharge dans toutes les nouvelles constructions est une action tangible visant à améliorer l’accessibilité aux différentes options de mobilité durable», a expliqué la conseillère municipale Virginie Dufour, par communiqué.

Selon elle, cette mesure est en phase avec la volonté de la Ville de s'attaquer aux changements climatiques.