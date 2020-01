Le coton ouaté de Catherine Dorion racheté par son demi-frère

C’est le demi-frère de Catherine Dorion qui s’est porté acquéreur du maintenant célèbre coton ouaté qui avait valu à la députée solidaire de devoir rebrousser chemin à son entrée au salon bleu en novembre dernier.

Marc Dorion, un avocat de Québec, a déboursé la somme de 5530 $ pour acquérir la pièce de vêtement de couleur rouille. Ce montant sera remis par la députée à la Maison des femmes de Québec, qui «héberge et protège les femmes victimes de violence conjugale».

Le coton ouaté a été mis aux enchères lors du passage de Catherine Dorion à la nouvelle émission de Julie Snyder, La Semaine des quatre Julie, jeudi dernier.

«Tout un revirement hollywoodien. Et... non, c'est pas arrangé avec le gars des vues», a souligné la députée sur sa page Facebook mardi en révélant l’identité de l’acheteur.

«Cher Marc (...) sache que ton geste me touche énormément. Venant de toi, qui as longtemps été et seras probablement toujours un militant conservateur, ça fait penser qu'il y a des «côtés Dorion», comme le front tout le tour de la tête, qu’on sait reconnaître et saluer d’un spectre à l’autre», a-t-elle ajouté.

Rappelons que Catherine Dorion avait quitté le Salon bleu le 7 novembre dernier, après que des députés lui eurent reproché de contrevenir au décorum de l’institution en s’y présentant vêtu d'un coton ouaté.