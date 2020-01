Les looks monochromes de Meghan Markle

Pour leur première sortie publique depuis qu’ils ont annoncé leur intention de se distancier de la famille royale, le Duc et la Duchesse de Sussex se sont rendus au Hubb Community Kitchen, un organisme de cuisine collective. Pour l’occasion, Meghan Markle a opté pour une silhouette monochrome, son look de prédilection.

Photo AFP

Elle a toutefois délaissé le noir au profit du brun. Et le résultat est à la fois riche et inspirant. Contrairement aux agencements de noir qui peuvent parfois être décalés et non heureux (c’est à ce moment que l’on réalise qu’il y a de nombreuses nuances de noir : délavé, trop de vert, teinté de brun, etc.), les bruns n’ont pas à se marier. Les nuances se coordonnent parfaitement les unes aux autres.

Photo AFP

Pour réussir son look, la duchesse de Sussex a glissé un chandail à col roulé chocolat de la griffe Massimo Dutti dans une jupe satinée cuivrée, assortie à des escarpins Jimmy Choo. Elle a réchauffé le tout d’un manteau de laine caramel de la marque Reiss.

Photo AFP

Du bleu pour le Prince Harry

Photo AFP

Fidèle à son habitude, le prince Harry a choisi un complet bleu. Pour l’occasion, il était bleu marine, mais il tend plus souvent vers un bleu moyen, une teinte dite plus jeune. Son tailleur de prédilection est Gieves & Hawkes, qui a pignon sur la rue Savile Row (la rue des plus grands tailleurs de Londres). Celui-ci conçoit aussi les costumes de la famille royale, dont ceux du prince Charles, du prince William et, jadis, ceux du père et du grand-père de la reine, George VI et George V.