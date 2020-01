L’escouade mobilité interviendra partout à Montréal

L’administration Plante accentue son combat pour améliorer la fluidité partout dans la métropole.

Dès ce printemps, l’escouade mobilité va intervenir dans les 19 arrondissements, et ce, 7 jours sur 7.

Mardi matin, le responsable du réseau routier au comité exécutif, Sylvain Ouellet, a expliqué qu’elle était limitée jusqu’ici à six arrondissements et qu’on souhaitait maintenant étendre les activités de l’escouade partout sur le territoire tant la semaine que les week-ends.

«Lorsqu’une entrave non autorisée ou problématique est constatée, sur un trottoir, dans la rue ou sur une piste cyclable, l’escouade mobilité intervient rapidement pour régler le problème. Depuis sa création en 2018, on dénombre plus de 10 500 interventions. Elle pourra compter sur cinq nouveaux inspecteurs qui ont, rappelons-le, le pouvoir de donner des contraventions», a expliqué M. Oullet.

1999 constats d’infractions ont été donnés du 1er juin 2018 au 31 décembre dernier.

Il s’agit de constats en lien avec des infractions sur la voie de circulation, la voie réservée, un corridor piéton, un arrêt d’autobus et une piste cyclable.

L’escouade mobilité disposera d’un budget supplémentaire de 500 000$, pour un total de 1,4M$.