Mauvaise nouvelle pour les Flyers

Le gardien de but numéro 1 des Flyers de Philadelphie, Carter Hart, a subi une blessure au bas du corps lors de l’entraînement des siens, mardi.

La nature exacte de celle-ci n’a pas été révélée et l’entraîneur-chef Alain Vigneault a indiqué qu’il attendait l’avis des médecins de l’équipe avant de se prononcer.

«Il a évidemment ressenti un petit quelque chose. Je ne suis pas sûr où [il est blessé] dans la région du bas du corps. Je devrais le savoir dans les prochaines heures», a exprimé le Québécois au quotidien «The Philadelphia Inquirer».

Hart était devant le filet des siens, lundi soir, pour la victoire de 6 à 5 des siens en tirs de barrage sur les Bruins de Boston et ne s’est pas blessé pendant ce match, a indiqué Vigneault.

«Tout était correct et tout était correct ce matin. Alors, je ne sais vraiment pas ce qui s’est produit entre le moment où les gardiens se réchauffaient et le moment où j’ai mis le pied sur la glace, a dit le pilote de 58 ans. Deux minutes plus tard, il [Hart] quittait la patinoire.»

En attendant d’en savoir plus sur l’état de santé du jeune gardien des Flyers, ceux-ci feront confiance à Brian Elliot pour garder les filets contre les Blues, mercredi, à St. Louis.