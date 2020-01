NFL: le secondeur Luke Kuechly se retire à 28 ans seulement

À seulement 28 ans et après plusieurs commotions cérébrales, le secondeur vedette des Panthers de la Caroline Luke Kuechly a décidé de prendre sa retraite, mardi.

Celui qui a été invité sept fois en huit saisons au Pro Bowl en a fait l’annonce dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux de l’équipe qui l’a repêché en première ronde (neuvième au total) en 2012.

«C’est une décision difficile et j’y ai énormément réfléchi, a exprimé avec émotion Kuechly. Je pense que présentement, c’est le bon moment pour moi de passer à autre chose. Cela me fait de la peine, car j’adore pratiquer ce sport.»

«Il n’y a qu’une seule façon de jouer ce sport. C’est en jouant avec rapidité, et avec ardeur. Maintenant, je ne sais pas si je suis capable de faire ça et c’est la partie la plus difficile... Je veux toujours jouer, mais ce n’est pas la chose à faire», a poursuivi le natif de Cincinnati en retenant ses larmes.

En prenant sa retraite, Kuechly renonce donc aux deux dernières années de son contrat et à un montant de 10,8 millions $.

Depuis son arrivée dans la NFL en 2012, le nouveau retraité dominait tous les autres secondeurs sur le plan des plaqués (1092), des interceptions (18) et des passes rabattues (43).