Stefanski fait son entrée dans la famille des Browns

Les Browns de Cleveland ont officiellement présenté leur nouvel entraîneur-chef Kevin Stefanski aux médias, mardi.

L’ancien coordonnateur offensif des Vikings du Minnesota en a profité pour révéler la raison principale de son intérêt pour le poste.

«Le cœur de l’équipe comprend d’excellents jeunes joueurs de football, a-t-il dit. C’est pourquoi ce travail est si attirant pour moi. Nous n’avons pas seulement les bonnes personnes dans les bureaux, mais également sur le terrain.»

Parmi les jeunes athlètes qui composent la formation des Browns, il y a le quart-arrière Baker Mayfield. En 2019, le premier choix au total de l’encan de 2018 a connu une décevante campagne. Stefanski croit cependant que le pivot peut revenir en force sous son règne.

«C’est le quart-arrière et l’homme des grandes occasions. C’est excitant pour moi. J’ai travaillé avec plusieurs excellents quarts à travers les années. J’ai hâte de m’asseoir avec lui et de me mettre au travail, a exprimé l’entraîneur. Lorsqu’il va entrer dans nos installations, comme pour chacun de nos joueurs, nous aurons un plan détaillé pour lui qui montrera comment il peut s'améliorer. Avec Baker, tout est possible, mais nous devons y mettre de l’effort.»

Avec l’embauche de Stefanski, les Browns espèrent désespérément mettre fin à une longue séquence d’insuccès. En effet, la formation de l’Ohio n’a pas pris part aux éliminatoires de la NFL depuis la campagne 2002. Lors de la dernière saison, elle a maintenu un dossier de 6-10 bon pour le troisième rang de la section Nord de l'Association américaine.