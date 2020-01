Véhicube spatial prêt pour le décollage!

L’équipe du Grand défi Pierre Lavoie a dévoilé son tout nouveau « Véhicube spatial » qui fera La Tournée des écoles. Desjardins est le présentateur officiel de La Tournée des écoles pour cinq ans. L’Agence spatiale canadienne s’est jointe à l’aventure en permettant d’exposer des objets, dont certains ont été utilisés par David Saint-Jacques, de l’Agence spatiale canadienne, dans l’espace.

Photo Jean-Pierre Robert

Pierre Lavoie, cofondateur du Grand défi Pierre Lavoie, est en compagnie de Johanne Brousseau, de chez Desjardins, Noah Turcotte et des astronautes Joshua Kutryk et David Saint-Jacques, de l’Agence spatiale canadienne.

Les astronautes David Saint-Jacques et Joshua Kutryk, de l’Agence spatiale canadienne, entourent Michel Trudel, président fondateur de MELS. David Saint-Jacques est sorti dans l’espace pour la première fois le 8 avril 2019.

Les élèves de l’école Marcel-Vaillancourt de Laval ont eu la chance de participer à l’activité avec les astronautes de l’Agence spatiale canadienne.

Germain Thibault, cofondateur du Grand défi Pierre Lavoie, est accompagné de Natalie Almeras, Ph. D., recherche et développement du contenu du Véhicube spatial CRIUCPQ-UL, Joshua Kutryk et David Saint-Jacques, de l’Agence spatiale canadienne, et Pascale Paiement, du Grand défi Pierre Lavoie.

Les coanimateurs étaient le dynamique Noah Turcotte et Stéphanie Charette, du Grand défi Pierre Lavoie.

La Capsule de ravitaillement permet aux enfants de découvrir certains objets qui ont été utilisés dans l’espace par David Saint-Jacques, de l’Agence spatiale canadienne.