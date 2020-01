BENOIT, Fernand



À Longueuil, le 29 décembre 2019, à l'âge de 96 ans, est décédé M. Fernand Benoit, époux de feu Gisèle Rondeau.Il laisse dans le deuil ses enfants: Louise et Pierre, ses petits-enfants: André Jr Versailles (Julie Roussel), Laurent Benoit, Geneviève Benoit (Christian Bonhomme), ses neveux et nièces, ses cousins et cousines ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances, le dimanche 19 janvier 2020, de 13h à 16h, au, suivi d'un hommage à 16h à la chapelle de la:Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Mira (www.mira.ca) ou à la Société Alzheimer du Canada (alzheimer.ca).