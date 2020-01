LACHANCE, Mario



À Montréal, le vendredi 3 janvier, est décédé subitement Mario Lachance, époux de Hélène Grenier.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses filles Vanessa (Mathieu), Stéphanie (Dany) et Arianne, sa mère Jacqueline Provost Lachance, ses frères et soeurs Nicole, Serge (Anne-Marie), Claude (Francine), Lionel (Diane), feu Marcel, Jacques, André (Diane), Chantal (Claude), Normand, Denis et Réal (Kathy), son beau-frère Marco Grenier, ainsi que neveux, nièces, parents et amis.La famille recevra vos condoléances au complexe:le samedi 18 janvier de 13h à 17h. Une cérémonie suivra au salon même.Au lieu de fleurs, des dons à Préma-Québec ou à la Fondation du Dr Julien seraient appréciés.