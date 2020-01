BRISSETTE, Jacqueline

née Drapeau



Le 10 janvier 2020, à l'âge de 83 ans, est décédée Mme Jacqueline Drapeau, épouse de M. Roland Brissette.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses filles Johanne (Jacques) et Lyne (Claude), ses petits-enfants Cynthia (Guillaume), Tania (Philippe) et Guillaume (Catherine) ses arrière-petits-enfants Thomas, Lily, Ève, Laurence et Henri ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 18 janvier 2020 dès 12h30 en l'église des Saints-Anges (1400, boul. Saint-Joseph, Lachine). Les funérailles suivront en l'église à 13h30.RÉSIDENCE FUNÉRAIRE J.J. CARDINAL514-639-1511