LANGEVIN, Elaine



À Saint-Eustache, le 13 janvier 2020, à l'âge de 63 ans, est décédée Elaine Langevin, fille de feu Renée Chaurette et feu Rosaire Langevin.Elle laisse dans le deuil sa tante Claire Chamberland (feu Henri Chaurette), son oncle Louis-Philippe Angrignon (feu Louise Chaurette) ainsi que ses cousins et cousines.La famille se réunira au complexe funéraire:SAINT-EUSTACHE, (450) 473-5934le dimanche 19 janvier de 10h30 à 12h et de 14h à 16h. Une cérémonie sera célébrée ce même jour à 16h en la chapelle du complexe.La famille tient à remercier le Centre du Florès et le personnel soignant du CHSLD de Saint-Eustache. Un merci tout particulier à la famille Charlebois et Laporte de Brownsburg.Au lieu de fleurs, des dons à l'Aide aux enfants handicapés de Blainville/ Deux-Montagnes seraient appréciés. (Casier postal 5, Saint-Eustache, Qc, J7R 4K5, (450) 472-2670).