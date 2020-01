LAFRENIÈRE, Jeannine

Soeur Marie-Aurore, S.S.A.



À la Maison mère des Soeurs de Sainte-Anne, Lachine, le 12 janvier 2020, à l'âge de 90 ans, est décédée Sœur Jeannine Lafrenière, S.S.A. Originaire de Montréal, elle était la fille de feu Joseph Lafrenière et de feu Aurore Levasseur.Elle laisse dans le deuil, outre sa famille religieuse, sa soeur Cécile (feu Lionel Martin), ses nombreux neveux et nièces des familles Martin et Lewis.Elle sera exposée à la745, avenue Esther-Blondin(angle 18e Avenue et Provost), Lachinele vendredi 17 janvier 2020. Le salon funéraire sera ouvert à compter de 10h.Les funérailles auront lieu le même jour, à 13h30, en la chapelle de la Maison mère. Après les funérailles, elle sera inhumée dans notre section du cimetière de Lachine.Prière de ne pas envoyer de fleurs.