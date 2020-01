LACROIX, Fernande



À Saint-Jérôme, le 11 janvier 2020, à l'âge de 80 ans, est décédée Mme Fernande Lacroix, fille de feu Mme Jeanne Piché Nadon et de feu M. Bernard Lacroix et épouse en premières noces de feu Fernand Paquette et en deuxièmes noces de feu Claude Girard.Elle repose désormais également auprès de son fils Luc Girard (Manon Paré).Elle laisse dans le deuil son fils Michel Paquette (Josée Venne), ses petits-enfants Valéry Paquette (Jean-François Villemure), Pascal Paquette (Maude Bélec Manseau) et Alexia Girard, ses arrière-petits-enfants : Anabel, Marjorie, Mavrick et Robin, ses frères Rolland (Huguette), Florent (Marie) et Réal (Hélène), ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Paquette et Girard, ses neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 18 janvier 2020 de 14h à 16h30 au salon de la :Un hommage lui sera rendu ce même samedi 18 janvier à 16h30 au salon.