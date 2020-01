CLOUTIER, Jacques



De Fabreville, le 10 janvier 2020, à l'âge de 93 ans, est décédé M. Jacques Cloutier, époux de Mme Gisèle Bastien.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: Gilles, Christian (Hélène), Guylaine et Marcel, ses neuf petits-enfants, ses deux arrière-petits-enfants, sa soeur et ses frères ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le vendredi 17 janvier de 19h à 22h et le samedi 18 janvier dès 9h au:FABREVILLE, LAVAL(450) 473-5934Les funérailles auront lieu le samedi 18 janvier à 11h en l'église Saint-Léopold, 3827, boul. Sainte-Rose, Fabreville, Laval.