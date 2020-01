BOURQUE, Sylvio



De Mascouche, le 3 janvier 2020, à l'âge de 84 ans, est décédé M. Sylvio Bourque.Il laisse dans le deuil ses enfants Guylaine, Sylvianne et Stéphane, ses petits-enfants Kevin Coté-Bourque, Cynthia Bourque, ses frères, soeurs, beaux-frères, belles-soeurs, neveux, nièces, son amie Audette Dubé ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 25 janvier dès 14h et les funérailles suivront à 15h en l'église St-Henri de Mascouche située au :MASCOUCHE, QC, J7K 1P1