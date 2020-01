RÉHEL (née WHITE), Rita



Le 13 janvier 2020, à l'âge de 91 ans, est décédée Rita White, épouse de feu Hermas Réhel.Elle laisse dans le deuil ses enfants : Francine, Darryl, Elaine (Gérard), Damien (Christine), Dwight, Vernon, ses petits-enfants Paolo, Matthieu, Elisabeth, Marie-Hélène et Christian, ses arrière-petits-enfants Tristan, Sasha, Raphaël et Marie-Jeanne, son frère Augustin (Emily), ses neveux et nièces ainsi que parents et amis.La famille recevra les condoléances le dimanche 19 janvier de 13h à 17h à :505 CURÉ-POIRIER OUESTLONGUEUIL, QC, J4J 2H5www.dignitequebec.comUn hommage en sa mémoire aura lieu à 17h au salon.La famille tient à remercier tout le personnel du CHSLD Chevalier-Lévis pour les bons soins prodigués.