THIBAULT, Jean-Pierre



Natif de Montréal, décédé au CHSLD de Matapédia, le 6 janvier 2020, Jean-Pierre Thibault laisse dans le deuil ses enfants, Josée (Rodney), Jacques, Roxanne, ses petits-enfants, Justin et Jasmine, ses frères et soeurs, Normand (Lorraine), Nicole, Ginette, Serge (Natalie), Claude, et bien d'autres.La famille recevra les condoléances le vendredi 17 janvier 2020 de 15h à 17h et de 19h à 20h30 au complexe, une réunion de prières suivra.