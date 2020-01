MILTON, Liliane



À l'Hôpital général juif, le 28 novembre 2019, est décédée à l'âge de 66 ans, Madame Liliane Milton, fille de feu Roger Milton et de feu Eveline Mitchell.Elle laisse dans le deuil ses 3 enfants Mario Jr, Stéphane et Mélanie, son frère André ainsi que ses 6 petits-enfants Marilou, Zacharie, Camille, Émilie, Maxime, Dalie et son neveu Alexandre.La famille invite parents et amis à un rassemblement en sa mémoire le dimanche 19 janvier de 15h à 18h au:PIERREFONDS, QC, H9H 2A9