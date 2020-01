LIZOTTE BOUTIN, Céline



Le 3 janvier 2020, à l'âge de 80 ans, est décédée Mme Céline Boutin, épouse de M. Jean-Guy Lizotte.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants Marie-Hélène (Michel), Denis (Manon), Nicolas (Nathalie) et Stéphane, ses petits-enfants Étienne, François, Geneviève, Sarah, Marjorie, Myriam, Daniel, Jérémie et Marie-Jeanne, ses frères et soeurs, beaux-frères et belles-soeurs ainsi que de nombreux parents et amis.La famille recevra les condoléances le vendredi 17 janvier 2020 de 14h à 16h et de 18h à 21h à la:Les funérailles auront lieu le samedi 18 janvier 2020 à 11h, en l'église de Beloeil, 1010, rue Richelieu, Beloeil, QC, J3G4R2, précédées des condoléances à 9h.