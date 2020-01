JETTÉ, René



À l'Hôpital Charles-LeMoyne, le 28 décembre 2019, est décédé à l'âge de 79 ans, monsieur René Jetté, époux de madame Barbara Young.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Sylvain (Manon), Sylvie (Richard) et Johanne (Marcel), la fille de sa conjointe Melinda (Mario), ses petits-enfants Jean-Christophe, Marie-Christine, Adam, Jean-Sébastien et Roxanne, ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le vendredi 24 janvier 2020, de 18h à 21h à laVos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer.