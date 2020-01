MINES (née MURPHY)

Madeleine



À Laval, le 9 janvier 2020, à l'âge de 93 ans, est décédée Madame Madeleine Murphy Mines, épouse de feu Monsieur Robert Mines.Elle laisse dans le deuil ses nièces Diane (Gérard), Micheline (Jean-Guy) et Hélène, ses neveux Gilles et Gilbert (Suzanne), plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 18 janvier 2020 de 13h00 à 16h30 au complexe funéraire :Une réunion de prières aura lieu ce même jour à 16h30 en la chapelle du complexe.La famille tient à remercier le personnel du CHSLD de Laval pour leur soutien et les bons soins prodigués.