DAVIS, William



Le 11 janvier 2020, à l'âge de 93 ans, est décédé William Davis, époux de feu Muriel Boyle.Il laisse dans le deuil ses enfants Michael (Geneviève), Jane (Giorgio), Adeline (Louis), Glen et William (Kathleen), ses petits-enfants Anais, Christine, feu Christopher, Renée, Adam et Patrick, ses arrière-petits-enfants et arrière-arrière-petits-enfants, sa soeur Doreen (John), ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces ainsi que parents et amis.La famille tient à remercier le personnel du 7ième étage Nord de l'Hôpital Pierre-Boucher pour les bons soins prodigués.La famille recevra les condoléances le vendredi 17 janvier de 14h à 17h et de 19h à 21h ainsi que le samedi 18 janvier dès 9h à:505 BOUL. CURÉ-POIRIER OUESTLONGUEUIL, QC, J4J 2H5www.dignitequebec.comLes funérailles seront célébrées à 11h en l'église Sainte-Claire (820 Montarville, Longueuil).