COCHELIN, Bernard



À Saint-Jérôme, le 31 décembre 2019, à l'âge de 85 ans, est décédé M. Bernard Cochelin.Il laisse dans le deuil ses enfants Debbie (Jimmy), Diane (Serge), Denis (Carole) et Kelly (Benoit), ses 9 petits-enfants, ses 9 arrière-petits-enfants, sa soeur Claudette, ses neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances samedi le 25 janvier 2020 de 14h à 17h au salon de la :Selon ses volontés, il n'y aura aucune cérémonie (visites au salon seulement).