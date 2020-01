THERRIEN, Claude



Le 10 janvier 2020, à l'âge de 77 ans, est décédé M. Claude Therrien, époux de feu Mme Pauline Lavigne.Il laisse dans le deuil ses enfants Jean-Claude (Josée), Johanne (Gilbert) et Sylvain (Nathalie), ses petites-filles Virginie et Sandrine, ses beaux-frères Gilles (Hélène), feu Réjean (Yolande), Yves (Lucille) et Richard (France), ses neveux et nièces ainsi que de nombreux parents et amis.Les funérailles auront lieu samedi le 18 janvier 2020 à 11h, en l'église de St-Lazare (1980, ch. Ste-Angélique). La famille recevra les condoléances à l'église, dès 10h.