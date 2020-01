ALLARD, Nicole



À Montréal, le 12 janvier 2020, à l'âge de 73 ans, est décédée Nicole Allard. Elle rejoint son frère Gilles.Elle laisse dans le deuil ses fils Serge et Martin (Janie), ses petits-enfants Rémi et Marion, sa soeur Monique (Jean-Guy), sa belle-soeur Nicole, ses nièces Sylvie (François) et Manon, son neveu Éric, ses petites-nièces Andréanne et Véronique, sa grande amie Yolande ainsi que de nombreux parents et amis.La famille recevra les condoléances le mercredi 22 janvier 2020 de 18h à 21h au Complexe funéraire Urgel Bourgie, St-François d'Assise, 6700 Beaubien est, MontréalSuivra une dernière prière au salon du complexe.Au lieu de fleurs, merci de faire un don à la Fondation de l'Hôpital Marie-Clarac (3530 boul. Gouin est, Montréal, Qc H1H 1B7.www.fondationmarieclarac.org