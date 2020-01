ST-PIERRE, Gilles



À Laval, le 9 janvier, à l'âge de 69 ans, est décédé M. Gilles St-Pierre, époux de Mme Francine Cloutier.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Émilie (Sébastien) et Marie-Ève, ses petits-enfants Kyana et Kaélie, ses frères et soeurs, beaux-frères et belles-soeurs, neveux et nièces, parents et amis.Les funérailles seront célébrées en l'église St-Elzéar, 16 boul. St-Elzéar, Laval, le samedi 18 janvier à 10h; la famille y recevra les condoléances dès 9h.Au lieu de fleurs, un don à la Société Alzheimer serait apprécié.