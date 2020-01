SAUVÉ, Roger



À Rosemère, le 10 janvier 2020, à l'âge de 92 ans, est décédé M. Roger Sauvé, époux de feu Marie-Claire Gladu.Il laisse dans le deuil ses enfants, Benoit (Johanne) et Luc, ses petites-filles, Alexa et Sabrina (Ron) ainsi que ses 3 arrière-petits-enfants, Fiona, Ian et Gwendolyn, sa soeur Rhéa (feu Denis Vallières), sa belle-soeur Françoise Gladu (feu Edmond Touchette) et autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances le samedi 25 janvier de 14h à 17h au complexe funéraire :SAINTE-THÉRÈSE (450) 473-5934Une liturgie sera célébrée ce même samedi à 17h en la chapelle du complexe.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Société Alzheimer.