MAHEU LEDUC, Mariette



À Salaberry-de-Valleyfield, le 12 janvier 2020, à l'âge de 80 ans, est décédée Mme Mariette Maheu, épouse de feu M. Jean-Denis Leduc, résidant à Salaberry-de-Valleyfield.Elle laisse dans le deuil ses enfants Céline (Yvon), Guylaine et Michel (Caroline), ses petits-enfants Marie-Claudel (Nicolas), Ludovic, Alexia, Justin et Nolan, sa soeur Dorilla, ses frères Eucher et Laurent, ses beaux-frères et ses belles-soeurs, ses neveux et nièces, ainsi que parents et amis.Exposée le vendredi 17 janvier de 14h à 17h et 19h à 22h et le samedi 18 janvier de 10h à 12h auSALABERRY-DE-VALLEYFIELD(450) 373-3636 www.jalarin.comLes funérailles suivront à 12h30 en l'église St-Timothée, 91, rue St-Laurent, Salaberry-de-Valleyfield. Inhumation au cimetière de St-Timothée.Des dons à la Fondation Centre Dr Aimé-Leduc, 80, rue Du Marché, Salaberry-de-Valleyfield, J6T 1P5, seraient appréciés.